Названы сроки строительства магистрали Москва – Казань

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство скоростной трассы Москва – Казань планируют завершить к 2027 году. Шоссе может получить обозначение М12, сообщает Агентство "Москва".

Работы по строительству новой магистрали начнутся уже в 2020 году. По словам председателя правительства России Максима Акимова, дорога будет открыта для автомобилистов в 2027 году.

"Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе удовольствие строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи, – это приведение действующей трассы М7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполосное", – сказал Акимов.

По его словам, будущая федеральная трасса может получить обозначение М12, однако точное решение еще не принято.

Первый заместитель главы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов заявил, что общий объем финансирования проекта магистрали Москва – Казань до указанного срока составляет 730 миллиардов рублей.

Москву и Казань свяжет новая скоростная трасса

Трасса Москва – Казань является проектом высокоскоростной автомобильной дороги, которая войдет в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.

Ранее "Автодор" назвал новые тарифы проезда по трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Для легковых авто стоимость поездки в будние дни составит 1820 рублей, а в выходные – 2020 рублей. При этом цены будут снижаться при наличии у водителей транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки.