Фото: Москва 24/Михаил Сипко
"Автодор" назвал новые тарифы проезда по трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки.
"Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля", – говорится на сайте организации.
Новая тарифная сетка начнет действовать с 1 ноября. Тариф выходного дня распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни.
Изменения пока не касаются седьмого и восьмого участков трассы.
"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.
Трасса протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и откроется в ноябре. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Она в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М10 "Россия" и будет пересекать ее на 58-м, 49-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м километрах с устройством транспортных развязок на разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М10 "Россия" на скоростную автомагистраль и наоборот. М10 останется бесплатным дублером новой дороги.
Проезд займет не более пяти с половиной часов. Сейчас максимальная разрешенная скорость движения до 110 километров в час установлена на всех платных участках трассы, кроме обхода Вышнего Волочка, где она уже составляет 130 километров в час.
Потоки автомобилей на трассе разделены отбойниками, на большинстве участков установлено или планируется освещение. Всего на трассе будет 36 развязок и 325 искусственных сооружений (мостов, эстакад, скотопрогонов).
По трассе "Москва – Санкт-Петербург" можно будет ехать 130 километров в час
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