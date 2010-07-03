Скорость движения по трассе М11 "Москва – Санкт-Петербург" увеличат до 130 км/ч

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Автодор" будет увеличивать скоростной режим на автомагистрали М11 "Москва – Санкт-Петербург" поэтапно до 130 километров в час, заявил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

По его словам, это дорога, по которой можно будет двигаться со скоростью 110 километров в час. "Мы... обсуждали вопрос поэтапного увеличения скоростного режима до 130 километров в час. Можно будет за пять с половиной часов доехать от Москвы до Санкт-Петербурга", – передает "Интерфакс".

Уточняется, что трассу достроят в этом году. Работы на последнем, восьмом, этапе планируется закончить в ноябре.

Сейчас на М11 скоростной режим до 110 километров в час установлен на всех платных участках, кроме обхода Вышнего Волочка, где скорость доведена до 130 километров в час.

Платная автомагистраль М11 прокладывается в дополнение к автомобильной дороге М10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность достигает 669,8 километра.

Число полос движения варьируется от 10 до 4. Потоки автомобилей разделены отбойниками, большинство участков будет освещено.

Стоимость составит порядка двух тысяч рублей в будний день при оплате наличными. Сэкономить можно будет с помощью транспондера и других программ лояльности.