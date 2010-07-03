Открыто движение по новому участку М11

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Новгородской области открыт участок скоростной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург – с 543 по 646 километр. У водителей появилась возможность доехать по трассе от Твери до федеральной дороги А120.

"Все строительно-монтажные работы будут завершены в сентябре, дальше будут оформляться документы на ввод в эксплуатацию, думаем, у нас на это уйдет около месяца. Конец октября – середина ноября – реальный срок полноценного открытия всей трассы", – цитирует "Интерфакс" главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.

Стоимость поездки по седьмому участку составит 280 рублей, по всем семи участкам – 1,05 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что под Клином открылся въезд на скоростную трассу М11 с федеральной дороги М10 "Россия". На участке работают четыре шлюза, из них два функционируют на выезде с М11 в сторону деревни Ямуги и два на въезд обратно.

Общая длина М11 составит 669 километров. Она в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М10 "Россия" и будет пересекать ее на 58-м, 49-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м километрах с устройством транспортных развязок на разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М10 "Россия" на скоростную автомагистраль и наоборот. М10 останется бесплатным дублером новой дороги.

На открытых участках максимальный скоростной режим установлен в 110-130 километров в час. Количество полос движения варьируется от 10 в Московской области до восьми на подъезде к Санкт-Петербургу и шести-четырех – на остальных участках. Потоки автомобилей разделены отбойниками, на большинстве участков установлено или планируется освещение. Всего на трассе будет 36 развязок и 325 искусственных сооружений (мостов, эстакад, скотопрогонов).

