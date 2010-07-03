Минтранс предложил ввести штрафы за неоплату проезда по платной трассе

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Фото: ТАСС/Александр Тарасенков/Интерпресс
Минтранс РФ предложил ввести штрафы за неоплату проезда по платной трассе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.
Подобное наказание собираются внести в рамках подготовки к запуску российской системы freeflow, которая позволяет с помощью транспондера автоматически оплачивать проезд на пункте контроля платной трассы, при этом не делая на пунктах остановку для оплаты. Впервые она должна появиться на строящейся Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).
В документе говорится, что при первой попытке проехать по платной дороге без оплаты автомобилист может заплатить штраф в размере 2,5 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф увеличится до 10 тысяч рублей. Постановление будет вынесено в течение пяти дней с момента нарушения, за этот срок водители могут самостоятельно оплатить задолженность.
По информации издания, Минтранс также разработал правила оплаты проезда. Так, если у водителя не оказалось на момент оплаты денежных средств, то в отношении водителя будет сформирована информация о задолженности, которую необходимо оплатить в течение пяти дней. По истечению данного времени автомобилисту выписывается штраф.
Ранее правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов до 2,5 тысячи рублей. В правительстве считают, что в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, кроме штрафов, может выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку".
На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.
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