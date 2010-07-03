Эксперт оценил предложение ввести новый штраф для автомобилистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал предложение правительства России ввести новый штраф для автомобилистов, передает RT.

Гуляев отметил, что в России действительно увеличилось число водителей, которые стремятся проехать по платной дороге бесплатно, пристраиваясь за другим автомобилем во время проезда через пункт оплаты.

Эксперт рассказал, что с нарушителями сейчас борются с помощью светофоров, которые стоят на каждом пункте оплаты. Он загорается красным до момента оплаты, после чего за проезд на красный цвет нарушителю приходит штраф.

Ранее правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов до 2,5 тысячи рублей. В правительстве считают, что в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, кроме штрафов, может выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку".

Собранные в результате взимания штрафов деньги в полном объеме предлагается передавать в бюджеты регионов.

На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

