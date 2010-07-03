Количество неплательщиков штрафов ГИБДД возросло

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В России возросло число непогашенных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно данным ФССП, неоплаченных штрафов ГИБДД за пять месяцев текущего года стало на 3,5 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество неоплаченных штрафов в России достигло 22,4 миллиона, сообщает газета "Известия".

Эксперты отмечают, что главным образом на статистику приставов повлияло постоянное увеличение количества дорожных камер. С одной стороны, стало фиксироваться больше правонарушений, с другой — выписанные штрафы начали чаще оспаривать в суде.

Ранее правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов до 2,5 тысячи рублей за попытку проехать по платной трассе, не заплатив денег. В правительстве считают, что в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, кроме штрафов, может выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя не оплаченную парковку".

Собранные в результате взимания штрафов деньги в полном объеме предлагается передавать в бюджеты регионов.

На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

