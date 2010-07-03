Милонов предложил закрепить за трассой М11 название "За шавермой"

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Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил использовать для трассы М11 Москва – Санкт-Петербург название "За шавермой/За шаурмой" в качестве народного. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Это, безусловно, народное название – "За шавермой". Оно не может быть официальным, но в качестве народного неофициального названия вполне можно использовать", – сказал Милонов.
Депутат выразил мнение, что в качестве официального названия трассы можно использовать такие названия, как "Столичная" и "Столичный тракт", поскольку трасса связывает две крупные столицы России.
Ранее в интернете были опубликованы результаты голосования от "Автодора". Оказалось, что большая часть проголосовавших отдает предпочтение названию трассы "За шавермой/За шаурмой". Однако из-за сложности перевода на другие языки его исключили из списка, несмотря на большую популярность.
В начале июля состоялось открытие второго участка платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург от 97-го до 149-го километра между Клином и Тверью. Новый участок проходит по территориям Московской и Тверской областей и соединяется с федеральной трассой М10 "Россия" на 143-м километре.
Платную скоростную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург планируют полностью открыть в октябре текущего года. Специалистам осталось завершить всего два участка – седьмой и восьмой этапы, которые расположены возле Северной столицы.
Трасса протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.
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