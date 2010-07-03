Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителей предупредили о возможном осложнении дорожной ситуации в вечерний час пик. ЦОДД рекомендует заранее планировать вечерние поездки по городу, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение дня в Москве ожидаются небольшие осадки, из-за чего местами может образовываться гололедица. В результате ухудшения погодных условий может увеличиться количество мелких аварий. По этой причине ожидаются затруднения по вылетным магистралям в сторону области, а также на МКАД и ТТК.

Автомобилистов просят по возможности выезжать в сторону области до 15:00 либо уже после 20:00.

"В час пик быстрей будет на городском транспорте. При поездках по городу на личных авто будьте внимательны и аккуратны, помните о тормозном пути", – говорится в сообщении. Кроме того, автомобилистам напомнили о необходимости "переобуть" машины на зимнюю резину.

Накануне Центр организации дорожного движения Москвы посоветовал автомобилистам, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать на дороги из-за снегопада и похолодания, а пользоваться общественным транспортом.

При отрицательной температуре воздуха летняя резина не позволяет обеспечить необходимое сцепление с дорожным покрытием, предупреждают в ЦОДД.

Улицы столицы уже обработали противогололедными материалами. Особое внимание при этом было уделено особо опасным участкам: мостам, путепроводам, эстакадам, а также крутым поворотам, остановкам общественного транспорта, тротуарам и метро. Кроме того, в Москве установили 5,5 тысячи контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий.