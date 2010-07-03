Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Водителей предупредили о возможном осложнении дорожной ситуации в вечерний час пик. ЦОДД рекомендует заранее планировать вечерние поездки по городу, сообщает пресс-служба ведомства.
В течение дня в Москве ожидаются небольшие осадки, из-за чего местами может образовываться гололедица. В результате ухудшения погодных условий может увеличиться количество мелких аварий. По этой причине ожидаются затруднения по вылетным магистралям в сторону области, а также на МКАД и ТТК.
Автомобилистов просят по возможности выезжать в сторону области до 15:00 либо уже после 20:00.
"В час пик быстрей будет на городском транспорте. При поездках по городу на личных авто будьте внимательны и аккуратны, помните о тормозном пути", – говорится в сообщении. Кроме того, автомобилистам напомнили о необходимости "переобуть" машины на зимнюю резину.
Накануне Центр организации дорожного движения Москвы посоветовал автомобилистам, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать на дороги из-за снегопада и похолодания, а пользоваться общественным транспортом.
При отрицательной температуре воздуха летняя резина не позволяет обеспечить необходимое сцепление с дорожным покрытием, предупреждают в ЦОДД.
Улицы столицы уже обработали противогололедными материалами. Особое внимание при этом было уделено особо опасным участкам: мостам, путепроводам, эстакадам, а также крутым поворотам, остановкам общественного транспорта, тротуарам и метро. Кроме того, в Москве установили 5,5 тысячи контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: