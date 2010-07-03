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Общество

07:46

Минувшая ночь стала самой морозной с начала осени

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная холодная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 31 октября. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

"При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 2 до 0 градусов, в центре – до плюс 1, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов", – рассказали синоптики.

Специалисты также отмечают, что предстоящим днем столичный регион будет находиться в гребне антициклона. Ожидается северо-западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.

Сообщается, что атмосферное давление зафиксируется на отметке 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%.

При этом нынешняя ночь стала самой холодной за нынешнюю осень в столице. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информацию из метеобюро Москвы.

"К 6:00 в районе ВДНХ, где расположена главная метеостанция города, температура воздуха опустилась до минус 3,4 градуса", – поделились в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что предыдущий температурный минимум осени нынешнего года был зафиксирован 30 октября. Тогда температура воздуха опустилась до минус 0,5 градуса.

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