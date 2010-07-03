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Общество

20:39

Москвичей предупредили о гололедице до конца недели

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Гололедица в Москве и Подмосковье сохранится до конца недели. Водителям следует быть внимательными и соблюдать скоростной режим, предупредили в Гидрометцентре России.

"В ближайшие дни у нас местами гололедица: и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Причем гололедица чаще возникает за городом, потому что там, как правило, температура ниже", – сказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В ночь на четверг температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, днем – от +2 до 0. В пятницу ночью – от +2 до 0, днем – +1... +3 градуса.

Потепление придет в столичный регион на праздничные выходные. Ночью в субботу ожидается от -2 до +3 градусов, днем – +2... +4, в ночь на воскресенье – от 0 до +5 градусов, днем – от +5 до +10.

Ранее Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого из-за гололедицы. Предупреждение действует с 20:00 среды до 22:00 пятницы, 1 ноября.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 16 октября. Тогда ночная температура составила -0,3 градуса.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

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