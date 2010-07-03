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Москва 24

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Город

16:45

Москвичей предупредили о гололедице до вечера пятницы

общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого из-за гололедицы. Метеослужба уточняет, что предупреждение действует с 20:00 среды до 22:00 пятницы, 1 ноября.

"Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, гололедица", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 16 октября: ночная температура составила -0,3 градуса. При этом синоптики добавили, что в ближайшее время москвичам не следует ожидать новых температурных рекордов.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, до конца недели в Московской области снежный покров может увеличиться до 5 сантиметров. Метеоролог добавила, что снег может продержаться несколько дней, но к выходным он растает.

В четверг, 31 октября, столбики термометра установятся на отметке в -1 градус.

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