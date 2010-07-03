В Москве выпала месячная норма осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Количество осадков, выпавших с начала октября на территории столичного региона, не превысило месячную норму.

"Днем во вторник в столичном регионе прошли последние в этом месяце дожди. Больше всего их выпало на севере и северо-западе Москвы и области, местами количество их составило 6-8 миллиметров. В результате на большей части территории столицы и Подмосковья месячная норма осадков была выполнена", – указывается на сайте "Метеоновости".

Синоптики уточнили, что в среду, 30 октября, будет преобладать"слабо-отрицательная температура", а небольшие осадки будут выпадать уже в виде снега. Температура воздуха составит 0 градусов, а к вечеру опустится до -2 градусов. Значения выше климатической нормы на 5 градусов. Ветер будет дуть со скорость до 15 метров в секунду.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса.

В четверг, 31 октября, столбики термометра установятся на отметке в -1 градус.

В ЦОДД рекомендуют автомобилистам сменить резину. Однако в шиномонтажах можно простоять в очереди несколько часов, все расписано практически до конца недели. Автоэксперт Вадим Мельников объяснил, что летняя резина при температуре ниже 7 градусов по Цельсию теряет эластичность и не обеспечивает должного сцепления с дорогой. Поэтому ездить на ней небезопасно.

В связи с минусовой температурой асфальт в столице обработают противогололедными материалами. Специалисты уделят внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

