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Москва 24

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Город

10:25

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные Центра погоды "Фобос".

Специалисты отмечают, что предыдущий температурный минимум был зафиксирован 16 октября. Тогда ночная температура составила -0,3 градуса. При этом синоптики добавили, что в ближайшее время москвичам не следует ожидать новых температурных рекордов.

Ранее в ГИБДД водителей попросили выезжать на работу пораньше из-за утренней гололедицы. На дорогах прогнозируются заторы.

В связи с минусовой температурой асфальт обработают противогололедными материалами. Специалисты уделят внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

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