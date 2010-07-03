Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные Центра погоды "Фобос".

Специалисты отмечают, что предыдущий температурный минимум был зафиксирован 16 октября. Тогда ночная температура составила -0,3 градуса. При этом синоптики добавили, что в ближайшее время москвичам не следует ожидать новых температурных рекордов.

Ранее в ГИБДД водителей попросили выезжать на работу пораньше из-за утренней гололедицы. На дорогах прогнозируются заторы.

В связи с минусовой температурой асфальт обработают противогололедными материалами. Специалисты уделят внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

