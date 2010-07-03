Синоптики спрогнозировали холодную погоду в среду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Облачная с прояснениями погода и осадки в виде мокрого снега ждут жителей столичного региона в среду, 30 октября. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до 2 градусов тепла. Условия для гололедицы", – сообщили синоптики.
Специалисты добавили, что днем будет дуть северо-западный ветер с резкими порывами от 7 до 18 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на значении в 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 70%. Содержание кислорода в атмосфере нормальное.
Отмечается, что даже здоровые люди в такую погоду могут почувствовать дискомфорт. Основная причина недомоганий – переутомление и общее снижение защитных сил организма. В группе риска – люди, страдающие хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника.
Ранее в ГИБДД попросили водителей выехать на работу пораньше из-за утренней гололедицы. Причиной такого предупреждения стали вероятные дорожные заторы.
В связи с минусовой температурой дороги столицы обработают противогололедными материалами. В ходе работ специалисты уделят повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.
Московские дороги обработают противогололедными реагентами
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