Синоптики рассказали, когда растает снежный покров в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 30 октября, в некоторых районах столицы образовался снежный покров, но он растает к выходным, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Она отметила, что по данным на утро среды, снежный покров уже образовался в западной половине Подмосковья. Его высота достигает 1–2 сантиметра. В столице, по прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера.

"Где-то на окраинах Москвы может образоваться снежный покров, но его высота вряд ли превысит 1–2 сантиметров", – отметила Волосюк.

По ее словам, в Московской области снежный покров может увеличиться до 5 сантиметров. Метеоролог добавила, что снег может продержаться несколько дней, но к выходным он растает.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса.

В четверг, 31 октября, столбики термометра установятся на отметке в -1 градус.

В ЦОДД автомобилистам рекомендовали сменить резину. Однако в шиномонтажах можно простоять в очереди несколько часов, все расписано практически до конца недели. Автоэксперт Вадим Мельников объяснил, что летняя резина при температуре ниже 7 градусов по Цельсию теряет эластичность и не обеспечивает должного сцепления с дорогой. Поэтому ездить на ней небезопасно.

В связи с минусовой температурой асфальт в столице обработают противогололедными материалами. Специалисты уделят внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

