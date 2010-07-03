Синоптики рассказали, когда растает снежный покров в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В среду, 30 октября, в некоторых районах столицы образовался снежный покров, но он растает к выходным, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она отметила, что по данным на утро среды, снежный покров уже образовался в западной половине Подмосковья. Его высота достигает 1–2 сантиметра. В столице, по прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера.
"Где-то на окраинах Москвы может образоваться снежный покров, но его высота вряд ли превысит 1–2 сантиметров", – отметила Волосюк.
По ее словам, в Московской области снежный покров может увеличиться до 5 сантиметров. Метеоролог добавила, что снег может продержаться несколько дней, но к выходным он растает.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -0,5 градуса.
В четверг, 31 октября, столбики термометра установятся на отметке в -1 градус.
В ЦОДД автомобилистам рекомендовали сменить резину. Однако в шиномонтажах можно простоять в очереди несколько часов, все расписано практически до конца недели. Автоэксперт Вадим Мельников объяснил, что летняя резина при температуре ниже 7 градусов по Цельсию теряет эластичность и не обеспечивает должного сцепления с дорогой. Поэтому ездить на ней небезопасно.
В связи с минусовой температурой асфальт в столице обработают противогололедными материалами. Специалисты уделят внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Москве
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