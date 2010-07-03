Автовладельцев на летней резине призвали пользоваться общественным транспортом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, пользоваться общественным транспортом. Необходимость в этом возникла в связи с ухудшением погодных условий.

"Погода ухудшилась. Возможно образование гололедицы. На дорогах много мелких аварий, ожидаем серьезные затруднения на вылетных и кольцевых магистралях", – указали представители ЦОДД в Twitter-аккаунте.

В организации сообщили, что летняя резина – главная причина пересесть на общественный транспорт, однако уточнили, что это может и ускорить передвижение по городу.

Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого из-за гололедицы. По информации службы, предупреждение будет действовать с 20:00 среды до 22:00 пятницы, 1 ноября.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным синоптиков, температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. Специалисты Гидрометцентра при этом уточнили, что в ближайшее время новых температурных рекордов ждать не стоит.

Из-за сложных погодных условий в Москве участились аварии. Одно из самых крупных ДТП произошло на Боровском шоссе в ТиНАО. Здесь столкнулись сразу 14 автомобилей.