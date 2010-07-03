Автовладельцев на летней резине призвали пользоваться общественным транспортом

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, пользоваться общественным транспортом. Необходимость в этом возникла в связи с ухудшением погодных условий.
"Погода ухудшилась. Возможно образование гололедицы. На дорогах много мелких аварий, ожидаем серьезные затруднения на вылетных и кольцевых магистралях", – указали представители ЦОДД в Twitter-аккаунте.
В организации сообщили, что летняя резина – главная причина пересесть на общественный транспорт, однако уточнили, что это может и ускорить передвижение по городу.
Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого из-за гололедицы. По информации службы, предупреждение будет действовать с 20:00 среды до 22:00 пятницы, 1 ноября.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным синоптиков, температура воздуха опустилась до -0,5 градуса. Специалисты Гидрометцентра при этом уточнили, что в ближайшее время новых температурных рекордов ждать не стоит.
Из-за сложных погодных условий в Москве участились аварии. Одно из самых крупных ДТП произошло на Боровском шоссе в ТиНАО. Здесь столкнулись сразу 14 автомобилей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: