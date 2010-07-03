Автомобилистов призвали объезжать Лефортовский тоннель из-за ДТП

Фото: twitter.com/gucodd

Движение транспорта в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца затруднено из-за загоревшегося автомобиля, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Транспортное средство уже потушили. На месте работают оперативные службы, занят крайний правый ряд.

Автомобилистов попросили объезжать данный участок.

Утром в районе Лефортово произошел подобный инцидент. Там загорелся автобус. Транспортное средство горело на Красноказарменной набережной, 4А, возле Лефортовского моста и тоннеля. Людей в автобусе не было. Он следовал из парка в гараж.

Возгорание автобуса проходило по всей площади – 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Движение на данном участке дороги ограничено не было.

