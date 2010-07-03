Автовладельцам на летней резине рекомендовали пересесть на метро

12:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) посоветовал автомобилистам, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать на дороги из-за снегопада и похолодания, а пользоваться общественным транспортом.
Отмечается, что сегодня в столице сохранится отрицательная температура воздуха, местами ожидается снег. Такие погодные условия могут привести к росту числа аварий на дорогах.
При отрицательной температуре воздуха летняя резина не позволяет обеспечить необходимое сцепление с дорожным покрытием, предупреждают в ЦОДД.
Московских автомобилистов также попросили не превышать скорость, держать дистанцию и не совершать резких маневров, поскольку в минувшую среду было зафиксировано в два раза больше аварий, чем обычно. Этого можно было бы избежать при своевременном переходе на зимнюю резину.
Улицы столицы уже обработали противогололедными материалами. Особое внимание при этом было уделено особо опасным участкам: мостам, путепроводам, эстакадам, а также крутым поворотам, остановкам общественного транспорта, тротуарам и метро. Кроме того, в Москве установили 5,5 тысячи контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий.
Ранее синоптики рассказали, что плюсовая температура воздуха вернется в Москву уже в пятницу, 1 ноября. В городе установится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +1...+3 градусов.
Накануне телеканал Москва 24 решил протестировать автомобили на "липучках", шипованной и летней резине, чтобы выяснить, какая резина будет самой оптимальной с наступлением зимы.
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