Синоптики рассказали, когда в Москву придет тепло

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Плюсовая температура воздуха вернется в Москву уже в пятницу, 1 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, в городе установится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +1...+3 градусов. В субботу, 2 ноября, температура поднимется до +4 градусов, местами пройдут осадки в виде мокрого снега.

Наиболее теплыми будут первые дни следующей недели. В понедельник, 4 ноября, воздух прогреется до +7...+9 градусов, существенных осадков не ожидается. Во вторник в Москве будет еще теплее, по мнению метеорологов, может быть установлен новый тепловой рекорд. Ожидается, что температура воздуха прогреется до +10...+12 градусов.

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за текущую осень. К 06:00 температура воздуха в городе опустилась до -3,4 градуса. Предыдущий температурный минимум осени нынешнего года был зафиксирован 30 октября. Тогда температура воздуха опустилась до минус 0,5 градуса.

Согласно порталу "Метеоновости", днем 31 октября температура воздуха в городе не поднимется выше 0 градусов, а по области – выше 2 градусов тепла.

Специалисты также отмечают, что предстоящим днем столичный регион будет находиться в гребне антициклона. Ожидается северо-западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.

Из-за установившейся в городе гололедицы Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до желтого. Предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 ноября.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

Из-за непогоды около 1,2 тысячи сотрудников Мосводостока перешли на усиленный режим работы. Порядка 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, готовы выехать на столичные улицы.

