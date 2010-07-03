В Москве установят 5,5 тыс контейнеров с противогололедными материалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На особо опасных и значимых объектах улично-дорожной сети Москвы установят 5,5 тысячи контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов. Об этом Агентству "Москва" рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Также контейнеры с фракцией щебня 2-5 миллиметров для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий при осложнении погодных условий в зимний период размещаются на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных маршрутах у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов, а также на транспортно-пересадочных узлах.

Ранее сообщалось, что около 1,2 тысячи сотрудников ГУП "Мосводосток" перешли на усиленный режим работы из-за непогоды. Около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, готовы выехать на столичные улицы. При обнаружении скоплений воды жители могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу.

