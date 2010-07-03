Использование противогололедных реагентов хотят ограничить в Москве

Законопроект об ограничении использования в Москве противогололедных реагентов внесли на рассмотрение депутатов столичного парламента. Документ размещен на сайте Мосгордумы.
Реагенты хотят запретить на территориях учреждений образования и здравоохранения, на детских и спортивных площадках, а также на особо охраняемых природных территориях и в зеленых массивах. Автор проекта – глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев – считает, что решать вопрос об использовании реагентов на придомовых территориях должны на общем собрании собственников в доме.
Предлагается увеличить штрафы за нарушение правил применения реагентов. Для граждан это 5–10 тысяч рублей вместо 3–4 тысяч, для должностных лиц – 30–100 вместо 40, для юрлиц – 300–500 вместо нынешней суммы до 300 тысяч.
Противогололедные материалы используются в России для уборки городов зимой, популярны они и в Москве. В качестве реагентов в городе используются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также смеси мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).
В феврале стало известно, что Росавтодор готовит новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии. В нем впервые будет описан размер гранул твердых реагентов. Это необходимо для борьбы с пылью, а также для того, чтобы не повреждать автомобили. Нынешний стандарт утвержден 15 лет назад, он сильно устарел и почти не выполняется.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.