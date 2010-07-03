Использование противогололедных реагентов хотят ограничить в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект об ограничении использования в Москве противогололедных реагентов внесли на рассмотрение депутатов столичного парламента. Документ размещен на сайте Мосгордумы.

Реагенты хотят запретить на территориях учреждений образования и здравоохранения, на детских и спортивных площадках, а также на особо охраняемых природных территориях и в зеленых массивах. Автор проекта – глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев – считает, что решать вопрос об использовании реагентов на придомовых территориях должны на общем собрании собственников в доме.

Предлагается увеличить штрафы за нарушение правил применения реагентов. Для граждан это 5–10 тысяч рублей вместо 3–4 тысяч, для должностных лиц – 30–100 вместо 40, для юрлиц – 300–500 вместо нынешней суммы до 300 тысяч.

Противогололедные материалы используются в России для уборки городов зимой, популярны они и в Москве. В качестве реагентов в городе используются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также смеси мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).

В феврале стало известно, что Росавтодор готовит новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии. В нем впервые будет описан размер гранул твердых реагентов. Это необходимо для борьбы с пылью, а также для того, чтобы не повреждать автомобили. Нынешний стандарт утвержден 15 лет назад, он сильно устарел и почти не выполняется.