Экс-замгубернатору Брянской области предъявлено обвинение в получении взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи предъявили экс-заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко обвинение в получении взятки в особо крупном размере от предпринимателя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сказано в материалах дела, передает РИА Новости.

Петроченко задержали с поличным во время получения взятки. 16 октября Басманный суд Москвы арестовал мужчину до 14 декабря. Защита уже подала жалобу на арест.

Следователь в суде, когда настаивал на аресте Петроченко, опасался, что на свободе он сможет угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые могут изобличить его, а также экс-замгубернатора Брянской области может согласовать с ними защитную позицию.

Также следователь указал на то, что Петроченко может воспользоваться собственными связями в органах власти и в полиции, чтобы навести на ложный след сотрудников СК. При этом вероятный взяткодатель уже дал показания на экс-замгубернатора Брянской области.

"По уголовному делу установлены не все свидетели и возможные соучастники совершенного им преступления", – сказано в документах.

Сейчас расследованием дела занимается ГСУ СК РФ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уже заявил агентству, что УФСБ России по региону проводит проверку в отношении Петроченко, который был исключен из состава правительства.

Ранее суд в Москве продлил до 7 января 2025 года домашний арест бывшему главе Минтранса Башкирии Александру Клебанову, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Клебанов был задержан 7 мая. По версии следствия, в мае прошлого года министр, будучи на тот момент членом совета директоров АО "Башкиравтодор", требовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 миллионов рублей.

