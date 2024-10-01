Суд арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии по делу о коррупции

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина будет находиться под стражей до 30 ноября 2024 года. Как заявили РИА Новости в суде, размер взятки составляет 37 миллионов рублей.

Уголовное дело против Марзаева возбудили 30 сентября. По версии следствия, он получил взятку от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог. Посредником при передаче денег был министр транспорта республики Александр Клебанов, утверждают в главке СК РФ.