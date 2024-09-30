СК возбудил дело против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Марзаева

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Следователи завели дело о получении взятки в крупном размере против исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ.

По версии следствия, Марзаев получил 37 миллионов рублей в качестве взятки от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог. При этом посредником при передаче денег был министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

Сейчас следователи продолжают расследование дела.

Ранее суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в получении взятки. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября. По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в размере не менее 80 тысяч рублей. По версии следствия, деньги ей передал супруг директора одной из компаний.

