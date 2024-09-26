РИА Новости: арестован глава отдела СК РФ по Таганрогу по делу о посредничестве во взятке

Фото: vk.com/СУ СК по Ростовской области

Басманный суд Москвы арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СК РФ Руслана Багмута, который подозревается в посредничестве во взятке в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Суд Москвы избрал Багмуту меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

О задержании Багмута стало известно 25 сентября. По данным УФСБ России по Ростовской области, в марте 2023 года один из бизнесменов договорился с Багмутом о передаче через него полицейскому в регионе взятки в размере двух миллионов рублей за покровительство при строительстве жилого дома в Таганроге. По данному факту возбуждено дело по статьям о мошенничестве и даче взятки.

Ранее суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в получении взятки. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября. По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в размере не менее 80 тысяч рублей. По версии следствия, деньги ей передал супруг директора одной из компаний.

