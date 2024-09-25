Глава отдела СК РФ по Таганрогу подозревается в посредничестве во взятке

Фото: vk.com/СУ СК по Ростовской области

Главу отдела СК РФ по Таганрогу Руслана Багмута подозревают в посредничестве во взятке в размере двух миллионов рублей. Об этом РИА Новости заявил представитель УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, в марте 2023 года один из бизнесменов договорился с Багмутом о передаче через него полицейскому в Ростовской области взятки в размере двух миллионов рублей за покровительство при строительстве жилого дома в Таганроге.

В связи с этим, как сообщил агентству источник в полиции, главу отдела СК РФ по Таганрогу задержали. Кроме того, по информации областного ведомства, на Багмута и предпринимателя возбудили дело по статьям о мошенничестве и даче взятки.

Ранее суд в Москвы арестовал двух офицеров ФТС, которых обвиняют в незаконном сборе и передаче информации о перемещаемых через границу товарах третьим лицам за взятку. Расследование началось после ходатайства следователей об аресте сотрудника ФТС Романа Тархова.

В качестве доказательств были представлены копии материалов уголовного дела, среди которых были явка с повинной и показания Тархова. В них он указал, что был посредником в передаче денег другому сотруднику ФТС по фамилии Шейников за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров.

