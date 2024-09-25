Суд в Москве арестовал двоих офицеров ФТС за передачу служебной информации третьим лицам

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Дорогомиловский суд Москвы арестовал двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС), которых обвиняют в незаконном сборе и передаче информации о перемещаемых через границу товарах третьим лицам за взятку, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Расследование началось после ходатайства следователей об аресте сотрудника ФТС Романа Тархова. В качестве доказательств они предоставили копии материалов уголовного дела, среди которых были явка с повинной и показания Тархова.

В них он указал, что был посредником в передаче денег другому сотруднику ФТС по фамилии Шейников за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров.

В конце августа экс-начальник управления по работе с таможенными органами "Лукойл" Алексей Степанов признал вину по делу о даче взятки сотрудникам таможни и получении сведений о налоговой тайне.

Басманный суд Москвы продлил Степанову арест до 2 декабря, а трем руководящим сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России, проходящим по делу в качестве получателей взятки, домашний арест.

Степанов проходит по статьям "Дача взятки в особо крупном размере" и "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В свою очередь, уголовное дело в отношении Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова расследуется по статьям "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну" и "Получение взятки в особо крупном размере".