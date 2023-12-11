ФТС задержала членов ОПГ за контрабанду драгоценностей из-за границы

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась контрабандой драгоценностей из-за рубежа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Одного из контрабандистов поймали в аэропорту Шереметьево. В багаже 34-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, инспекторы нашли более 20 драгоценностей (серьги, кольца, браслеты, цепочки) на 23 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

В ходе экспертизы выяснилось, что драгоценности были изготовлены из белого и желтого золота. Они содержали вставки из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.

Позже удалось задержать организаторов поставок. Ими оказались 53-летняя россиянка и ее 37-летний сообщник с гражданством Казахстана. В ходе обысков у них изъяли документы и электронные носители информации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегических товаров. Двоих фигурантов дела заключили под стражу, еще одного – под домашний арест.

До этого сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажира, прибывшего рейсом из ОАЭ, незадекларированные ювелирные изделия Cartier на сумму 5,5 миллиона рублей. Нарушителем оказался 40-летний россиянин. Его остановили, когда он проходил "зеленый" коридор.



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