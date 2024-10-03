03 октября, 14:20Происшествия
Суд в Москве продлил домашний арест экс-главе Минтранса Башкирии
Фото: телеграмм-канал "Александр Клебанов"
Басманный суд Москвы продлил до 7 января 2025 года домашний арест бывшему главе Минтранса Башкирии Александру Клебанову, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Клебанова задержали 7 мая. Следователи возбудили на него дело по статье "Получение взятки". По версии следствия, в мае прошлого года министр, будучи на тот момент членом совета директоров АО "Башкиравтодор", требовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 миллионов рублей.
После того, как информация о совершенном преступлении подтвердилась, Клебанов был уволен с должности главы Минтранса Башкирии. Спустя время суд в Уфе отправил в СИЗО № 1 бывшего министра.
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