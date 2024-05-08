08 мая, 15:27Происшествия
Суд арестовал экс-главу Минтранса Башкирии по делу о взятке
Фото: телеграм-канал "112"
Советский районный суд Уфы арестовал на два месяца бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
"Избрать в отношении обвиняемого Клебанова А. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 7 июля, с содержанием в СИЗО № 1", – заявил судья во время заседания.
Правоохранители задержали Клебанова 7 мая. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").
По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемый, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере пяти миллионов рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров уволил Клебанова с занимаемой должности сразу после подтверждения информации о совершенном преступлении.
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