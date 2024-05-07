Глава Минтранса Башкирии задержан за взятку

Фото: vk.com/Александр Клебанов

Правоохранители задержали министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает "Радио 1".

Глава Башкирии Радий Хабиров уволил Клебанова с занимаемой должности сразу после подтверждения информации о совершенном преступлении.

Уточняется, что руководитель региона неоднократно заявлял, что "в его команде не место казнокрадам и взяточникам". Хабиров планирует продолжить работу по очищению органов власти от сотрудников, совершающих противоправные поступки.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего Клебанова по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" АО "Башкиравтодор" и коммерческая организация заключили договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из автомобильных дорог республики.

В мае 2023 года Клебанова, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", потребовал от гендиректора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере пяти миллионов рублей за способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы по договорам АО "Башкиравтодор". В случае отказа подозреваемый пригрозил воспрепятствовать получению оплаты. Руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму, опасаясь негативных последствий.

По данным телеграм-канала СК РФ по Башкирии, сейчас с подозреваемым проводятся следственные работы. Правоохранители провели обыски по месту службы и жительства Клебанова. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее суд заключил под стражу бывшего начальника одного из столичных отделов полиции Владимира Пюрвеева и старшего участкового уполномоченного полиции Андрея Мирошниченко по уголовному делу о взятке. Пюрвееву назначили 7 лет лишения свободы, а Мирошниченко лишили права занимать аналогичные должности на 2 года и 6 месяцев.