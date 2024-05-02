Экс-начальника ОМВД в Москве посадили на 7 лет за взятку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд вынес приговор по уголовному делу о взятке в отношении бывшего начальника одного из столичных отделов полиции 41-летнего Владимира Пюрвеева и старшего участкового уполномоченного полиции 37-летнего Андрея Мирошниченко, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По данным суда, в июле 2023 года в районный отдел полиции обратился наследник квартиры, которая находится в Новогирееве. По словам наследника, в жилище проживали посторонние граждане. Занимавшийся проверкой по данному факту Мирошниченко отказал в возбуждении уголовного дела, рассказали в ведомстве.



"Зная в силу своего служебного положения о заявлении и принятом процессуальном решении, начальник отдела полиции воспользовался указанной информацией в корыстных целях", – уточнили в прокуратуре.

Поэтому Пюрвеев через участкового предложил гражданину продолжить проверку за вознаграждение в размере 250 тысяч рублей, сказали в пресс-службе прокуратуры. При получении взятки взяткополучатель и посредник были задержаны, добавили там.

В итоге, по данным ведомства, Пюрвееву назначили 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, а Мирошниченко лишили права занимать аналогичные должности на 2 года и 6 месяцев. Также последний должен выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении рекордной взятки, сумма которой составила 5 миллиардов рублей. По данным СМИ, на Сатюкова и его близких зарегистрированы крупные объекты недвижимости, в частности в высочайшем сооружении на Земле – башне "Бурдж-Халифа" в Дубае.

