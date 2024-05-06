06 мая, 06:03Происшествия
Адвокаты Тимура Иванова просят суд перевести его под домашний арест
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Защита замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках и отстраненного от должности на время следствия, просит перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.
Мосгорсуд 8 мая рассмотрит апелляционную жалобу на арест Иванова, его адвокаты просят суд перевести его под домашний арест вместо заключения под стражу. Сам Иванов будет участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО Лефортово.
"Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения", – сказал Балуев.
Он также заявил, что защита планирует сделать упор на личности и заслугах обвиняемого, который имеет множество наград России. Сведения о наградах РФ адвокаты планируют приобщить к материалам дела.
О задержании Иванова по подозрению во взяточничестве стало известно 23 апреля. Замминистра не признал свою вину.
По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.
Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.
Позднее столичный суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.
Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест