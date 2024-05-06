Адвокаты Тимура Иванова просят суд перевести его под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках и отстраненного от должности на время следствия, просит перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

Мосгорсуд 8 мая рассмотрит апелляционную жалобу на арест Иванова, его адвокаты просят суд перевести его под домашний арест вместо заключения под стражу. Сам Иванов будет участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО Лефортово.

"Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения", – сказал Балуев.

Он также заявил, что защита планирует сделать упор на личности и заслугах обвиняемого, который имеет множество наград России. Сведения о наградах РФ адвокаты планируют приобщить к материалам дела.

О задержании Иванова по подозрению во взяточничестве стало известно 23 апреля. Замминистра не признал свою вину.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Позднее столичный суд арестовал бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.