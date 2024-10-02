Суд Махачкалы арестовал мэра Избербаша Исакова по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу города Избербаш Магомеда Исакова по подозрению в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Отмечается, что подозреваемый будет находиться под арестом до 30 ноября.

Исаков был задержан в Дагестане 1 октября.

По версии следствия, в 2019 году он получил взятку от застройщика на сумму 3,9 миллиона рублей за то, чтобы не отзывать у него разрешения на строительство дома в Избербаше. Некоторые СМИ писали, что в мэрии дагестанского Избербаша и в доме главы города уже прошли обыски.