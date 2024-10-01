В Дагестане задержан глава Избербаша по подозрению в получении взятки

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена)/Магомед Исаков

Главу города Избербаш Магомеда Исакова задержали в Дагестане по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Следователи возбудили уголовное дело. По версии следователей, в 2019 году подозреваемый получил взятку от застройщика на сумму 3,9 миллиона рублей за то, чтобы не отзывать у него разрешения на строительство дома в Избербаше.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении Исакова меры пресечения.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в мэрии дагестанского Избербаша и в доме главы города прошли обыски.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил под стражу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

Экс-мэр Сочи был задержан в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также в рамках мероприятий в отношении Копайгородского были проведены обыски у главы Хостинского района Сочи, одного из бывших заместителей мэра и бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города.