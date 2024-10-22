Певица Глюкоза заявила о преследовании со стороны "одного влиятельного человека"

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова. – Прим. ред.) прокомментировала скандал с наркотиками и заявила о преследовании со стороны "одного влиятельного человека". Соответствующий пост она опубликовала в телеграм-канале.

Исполнительница рассказала, что прилетела ночью из Санкт-Петербурга в Москву после съемок для федерального канала, которые шли несколько недель. На выходе из самолета в аэропорту Шереметьево ее встретили сотрудники полиции, один из которых заявил, что им поступило заявление "от одного влиятельного человека", и теперь они подозревают ее в невменяемом состоянии.

"Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить", – говорится в публикации.

Далее певицу, с ее слов, попросили в кабинете полиции пройти медицинское освидетельствование, однако она отказалась это делать без адвокатов и свидетелей. Затем она связалась со своими юристами, которые приехали и сообщили, что медосвидетельствование нужно проходить только при наличии законных оснований.

В качестве причин для сдачи анализов полицейские сказали, что у Глюкозы отсутствовал запах алкоголя изо рта, была неустойчивая поза, нарушение речи, изменение цвета кожи и не соответствующее обстановке поведение.

После этого в кабинет пригласили понятых, которые должны были подтвердить или опровергнуть наличие у Глюкозы вышеперечисленных признаков. Они заявили, что не увидели у певицы ничего подобного и написали об этом в своих объяснениях, добавила исполнительница. Она также поблагодарила понятых за честность и независимость.

На фоне случившегося столичный суд оштрафовал Глюкозу на пять тысяч рублей за употребление наркотиков. Также ее спутника Александра Шевцова арестовали на семь суток по той же статье КоАП РФ.

Врач-нарколог Василий Шуров предположил, что Глюкоза не боролась с зависимостью, а "дома пересидела ситуацию". Он сравнил обстоятельства, в которые попала Глюкоза, с ситуацией, сложившейся вокруг певицы Maksim. По мнению Шурова, она тоже не проходила лечение.

Ранее после концерта Глюкозы в Красноярске, приуроченном ко Дню металлурга, разгорелся скандал. По словам зрителей, певица вела себя очень странно. Выступление местами было чрезмерно откровенным, артистка трогала себя в интимных зонах.

На фоне случившегося музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что певица больше не часть группы "Глюк'oZa" и в ближайшее время ей запретят пользоваться этим псевдонимом.