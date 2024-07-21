Скандал произошел после концерта Глюкозы в Красноярске

Скандал разгорается после концерта Глюкозы в Красноярске, приуроченном ко Дню металлурга. По словам зрителей, певица вела себя очень странно. Выступление местами было чрезмерно откровенным, артистка трогала себя в интимных зонах.

В Бурятии на участке федеральной трассы обрушился мост. Причина ЧП – ливни. Они вызвали подъем воды в местных реках. Сведений о пострадавших не поступало. Движение транспорта перекрыли. На месте обвала работает спецтехника.

Жители Самары наблюдали необычное природное явление – молнию гигант. Она была похожа на большой белый цветок на ножке. Молния достигала таких размеров, что занимала половину неба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.