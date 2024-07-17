Против Ивлеевой возбуждено производство за неуплату более 11,3 млн рублей налогов

Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на сумму свыше 11,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Банка данных исполнительных производств ФССП России.

По информации инстанции, производство было возбуждено 27 июня. Приставы взыскивают с Ивлеевой налоги и сборы, в том числе пени, на сумму 11 352 785 рублей.

Ранее сообщалось, что долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. На данный момент сумма долга – 20 937 008,71 рубля. Как пишет СМИ, блогер не оплачивает задолженность уже третий месяц, не реагируя на требования налоговой службы.

До этого ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долгов по неуплате налогов. Кроме того, еще в начале мая налоговая направила блогеру уведомление с требованием погасить задолженность.