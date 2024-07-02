Боец UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 297 млн рублей

Налоговая арестовала счета бойца Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей. Известно, что ведомство предоставляло достаточно времени на уплату начисленного.

По словам адвоката Юлии Нитченко, спортсмену может грозить уголовный срок по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов". Однако, если Нурмагомедов предпримет попытки погасить задолженность, дело будет прекращено.

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