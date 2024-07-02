02 июля, 23:55Спорт
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 297 млн рублей
Налоговая арестовала счета бойца Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей. Известно, что ведомство предоставляло достаточно времени на уплату начисленного.
По словам адвоката Юлии Нитченко, спортсмену может грозить уголовный срок по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов". Однако, если Нурмагомедов предпримет попытки погасить задолженность, дело будет прекращено.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.