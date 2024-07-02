Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 23:55

Спорт

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 297 млн рублей

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой 297 млн рублей

Более 100 школ присоединились к программе "Урок ЦСКА" в столице

ФК "Спартак" объявил о завершении контракта с голландским полузащитником Промесом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июля

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице откроют к 1 сентября

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Новости часа: спортивный парк на Лукинской улице появится до сентября 2024 года

Глава департамента развития новых территорий Москвы рассказал о спортплощадках в ТиНАО

Проект "Спортивные выходные" впервые провел танцевальную тренировку на теплоходе

Мэр Москвы объявил об открытии нового футбольного манежа в Ново-Переделкине

Налоговая арестовала счета бойца Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей. Известно, что ведомство предоставляло достаточно времени на уплату начисленного.

По словам адвоката Юлии Нитченко, спортсмену может грозить уголовный срок по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов". Однако, если Нурмагомедов предпримет попытки погасить задолженность, дело будет прекращено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина ФоменкоНика Караваева
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика