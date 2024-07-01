Глава департамента развития новых территорий Москвы рассказал об изменениях в ТиНАО

Население ТиНАО за 12 лет увеличилось в три раза. Власти стараются развивать территории комплексно – строят жилье, создают рабочие места и инфраструктуру, а также обеспечивают транспортную доступность. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Кроме того, как отметил Жидкин, в округе построили 150 объектов образования: 100 детских садов и 50 школ.

Большое интервью с Владимиром Жидкиным выйдет в понедельник, 1 июля, в эфире телеканала Москва 24.

