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01 июля, 11:45

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Глава департамента развития новых территорий Москвы рассказал об изменениях в ТиНАО

Глава департамента развития новых территорий Москвы рассказал об изменениях в ТиНАО

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Население ТиНАО за 12 лет увеличилось в три раза. Власти стараются развивать территории комплексно – строят жилье, создают рабочие места и инфраструктуру, а также обеспечивают транспортную доступность. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Кроме того, как отметил Жидкин, в округе построили 150 объектов образования: 100 детских садов и 50 школ.

Большое интервью с Владимиром Жидкиным выйдет в понедельник, 1 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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