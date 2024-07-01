01 июля, 10:45Новости
Мэр Москвы обозначил планы модернизации систем жизнеобеспечения в ТиНАО
Сергей Собянин рассказал, как в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) обновляют системы жизнеобеспечения.
По его словам, планируется ввести в эксплуатацию две подстанции, построить 24 километра системообразующих газовых сетей. При этом он напомнил, что с 2012 года специалисты модернизировали девять электроподстанций, проложили почти 200 километров газопроводов, ввели в эксплуатацию два крупных газорегуляторных пункта.
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