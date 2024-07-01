Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 10:45

Новости

Мэр Москвы обозначил планы модернизации систем жизнеобеспечения в ТиНАО

Мэр Москвы обозначил планы модернизации систем жизнеобеспечения в ТиНАО

Мэр Москвы: в этом году в ТиНАО планируется построить 45 км дорог

Собянин: до конца года завершатся работы на 5 станциях метро на территории ТиНАО

Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Собянин: за 12 лет в Троицком и Новомосковском округах построено 390 км дорог

Собянин: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве

Новости часа: в новый дом по реновации переезжают 240 семей в районе Коптево

Новости часа: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве

Собянин: исторические объекты энергетики и горхозяйства украсили Москву

Собянин: 240 семей получили квартиры по реновации в Коптеве

Сергей Собянин рассказал, как в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) обновляют системы жизнеобеспечения.

По его словам, планируется ввести в эксплуатацию две подстанции, построить 24 километра системообразующих газовых сетей. При этом он напомнил, что с 2012 года специалисты модернизировали девять электроподстанций, проложили почти 200 километров газопроводов, ввели в эксплуатацию два крупных газорегуляторных пункта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика