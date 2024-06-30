Собянин рассказал об исторических объектах энергетики и хозяйства Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве сохранились исторические объекты энергетики и городского хозяйства, ставшие украшением города. Подробнее о них в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

"Внешний вид сохранило здание первой центральной электростанции города – Георгиевской на Большой Дмитровке. Сегодня здесь располагается Новый Манеж", – подчеркнул он.

Также в столице сохранилось здание ГЭС-2 на Болотной набережной, которая работала еще в начале XXI века. С 2021 года здесь открыли современный культурный и выставочный центр.

Кроме того, напомнил мэр, Музей воды больше 30 лет работает на территории Главной насосной станции на Крутицкой набережной, спроектированной в "кирпичном стиле". Еще одной достопримечательностью города является Сыромятнический гидроузел, выстроенный в 1940 году.

При этом, сказал он, сохранил свой облик один из старейших фонтанов города – Петровский на Театральной площади. Раньше он был частью централизованного водоснабжения.

Ранее градоначальник рассказывал, что большая часть благоустройства проводится за пределами центра столицы, однако и в ЦАО есть такие места, где стоит добавить больше комфорта горожанам. Так, в ближайшее время в порядок будет приведен парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках.

