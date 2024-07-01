Собянин: создание московского городского вокзала Щербинка завершится в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Модернизация станции Щербинка завершится в 2024 году, заявил Сергей Собянин.

"На ее месте появится современный городской вокзал", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что Щербинка вошла в состав второго Московского центрального диаметра (МЦД) еще в 2019 году. Годом позднее в МЦД-2 включили Остафьево, а в 2023-м запустили "Калужско-Нижегородский" МЦД-4.

"Всего до конца года планируем завершить работы на пяти станциях на территории новых округов", – объявил он.

С 2016 года, подчеркнул Собянин, были введены в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях, при этом достраивается метро "Потапово", а также возводятся остановочные пункты Троицкой линии метро.

Количество автобусных маршрутов увеличилось с 95 до 173, а в 2019 году для жителей ТиНАО ввели транспортный хаб "Саларьево", в составе которого открыли международный автовокзал, которым каждый день пользуются около 3 тысяч человек. При этом 2 года назад власти столицы открыли первый в РФ и крупнейший в Европе электробусный парк, заключил мэр.

Улучшить транспортное обслуживание жителей Коммунарки, Щербинки и Южного Бутова поможет метро "Потапово", уточнял ранее Собянин. После его ввода 37 тысяч горожан получат метро в пешей доступности. На текущий момент общая готовность объекта составляет 85%.

