Собянин: до конца года в ТиНАО планируется построить еще 23 объекта образования

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются в ТиНАО. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"12 лет назад в Москве появилось два новых округа – Троицкий и Новомосковский. Развиваем их комплексно: создаем сбалансированные районы с новыми рабочими местами и комфортной инфраструктурой", – написал он.

Собянин поделился, что за 12 лет, в том числе за счет инвесторов, были построены 197 социальных объектов. Среди них – больше 140 объектов образования, 26 учреждений здравоохранения, 14 объектов спорта, 6 центров госуслуг "Мои Документы", 2 дополнительных офиса и 2 культурных центра.

Градоначальник отметил, что до конца года планируется завершить строительство еще 23 объектов образования.

В этом году также откроется новая поликлиника в районе Филимонковском. Собянин отметил, что завершается формирование многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

К постройке также запланированы 3 спорткомплекса, ледовый комплекс в Троицке, баскетбольный центр в районе Внуково и стадион регби в Филимонковском районе.

Мэр рассказал, что сейчас в ТиНАО также возводится культурно-досуговый центр в Краснопахорском районе, проходит реконструкция культурного центра "Ватутинки" и завершается строительство школы искусств в Филимонковском районе.

Ранее сообщалось, что более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью свыше 150 километров возвели в ТиНАО с лета 2020 года. Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров.

