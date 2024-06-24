Ефимов: строительство станции Митьково МЦД-3 планируется завершить в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Строительная готовность станции Митьково МЦД-3 составляет почти 90%. Работы на объекте планируют завершить в 2024 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Открытие станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Сокольники и Красносельского", – сообщил вице-мэр.

Сейчас на объекте уже есть островная пассажирская платформа и вестибюль станции. Специалисты начали отделку наземной части вестибюля. По всей длине платформы разместили навес, который будет защищать от дождя и снега.

Пройти на станцию можно будет, воспользовавшись лестницей, лифтом или эскалатором, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Митьково станет 39-й станцией МЦД-3 и московским городским вокзалом. Пассажиры смогут пересаживаться на трамваи почти за две минуты. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2024 году вокзалом будут пользоваться 6,6 тысячи человек.

До этого в рамках развития МЦД-3 реконструировали московский городской вокзал Зеленоград-Крюково, а также обновили железнодорожную инфраструктуру на станции Ховрино. На участке Рижская – Электрозаводская построили дополнительные пути протяженностью 4,5 километра.

Накануне сообщалось, что пассажиропоток на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро за год увеличился на 30%. Благодаря БКЛ участки метро разгрузились до 23%, на некоторых станциях стало свободнее на 40%. Между тем пассажиры могут экономить в пути до 45 минут в день.