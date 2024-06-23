Пассажиропоток на БКЛ вырос за год на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиропоток на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро за год увеличился на 30%. Об этом Дептранс Москвы сообщает в телеграм-канале.

По данным департамента, благодаря БКЛ участки метро разгрузились до 23%, на некоторых станциях стало свободнее на 40%, а пассажиры могут экономить в пути до 45 минут в день.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что БКЛ – это мегапроект мирового метростроения, который реализовывался под личным руководством Сергея Собянина. Новая линия, по его словам, сделала передвижение граждан по городу удобнее. Сейчас по БКЛ совершается свыше 1,3 миллиона поездок в рабочий день, показатель постоянно растет, подчеркнул Ликсутов.

Ранее Собянин заявил, что состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения. По его информации, город каждый год приобретает порядка 300 вагонов. С 2010 года их доля в метро увеличилась почти в шесть раз, а с 2020-го – почти на 20%.