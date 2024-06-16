Собянин: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Состав метро Москвы на 75% состоит из поездов современного поколения, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"С 2020 года мы полностью обновили парк Кольцевой линии поездами "Москва-2020". Укомплектовали ими же БКЛ. На это понадобилось около 100 составов. Для их обслуживания открыли новые депо "Нижегородское" и "Аминьевское", – говорится в его публикации.

Также градоначальник обратил внимание, что в столичной подземке успешно обновили поезда на Калужско-Рижской линии. Там запустили современные составы "Москва-2020", "Москва" и "Ока".

Поездами "Москва-2024" начали обновлять Замоскворецкую линию. Собянин обратил внимание, что их обслуживают в депо "Сокол" в рамках контракта жизненного цикла.

Мэр рассказал, что город ежегодно приобретает около 300 вагонов. С 2010 года их доля в метро выросла почти в 6 раз, а с 2020 года – почти на 20%.

Кроме того, в настоящее время специалисты разрабатывают новую модель "Москва-2026". Также планируется провести замену составов на Люблинско-Дмитровской линии, резюмировал он.

Ранее Дептранс рассказал, что в течение года на Большой кольцевой линии будут открыты три новые пересадки.

После этого пассажирам будет комфортно переходить между станциями в любую погоду. Так, на "Авиамоторной" и "Электрозаводской" планируется открыть подземные переходы, а на "Текстильщиках" – теплый контур, уточнили в ведомстве.

