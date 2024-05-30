Три новые пересадки откроются на БКЛ в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В течение года на Большой кольцевой линии (БКЛ) будут открыты три новые пересадки, рассказали в телеграм-канале Дептранса столицы.

Они позволят пассажирам удобно переходить со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" на радиальные линии.

В департаменте отметили, что открытие новых пересадок сделает их быстрее, поскольку они будут занимать всего несколько минут. Кроме того, после этого пассажирам будет комфортно переходить между станциями в любую погоду. Так, на "Авиамоторной" и "Электрозаводской" планируется открыть подземные переходы, а на "Текстильщиках" – теплый контур.

В новых переходах вновь установят горельефы и скульптуру "Икар", которые было необходимо убрать на время строительства. В Дептрансе отметили, что их вернут на "Электрозаводскую" и "Авиамоторную" после реставрации.

Ранее сообщалось, что участок между станциями БКЛ "Деловой центр" и "Хорошёвская" временно закроют с 22 июня. Он будет интегрирован в будущую Рублево-Архангельскую линию и откроется уже в ее составе. За время паузы в движении специалисты заменят инженерные системы и обновят тоннели.

