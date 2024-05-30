Столичный транспорт изменит работу 2 июня из-за спортивного мероприятия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автобусы м5, м6 и 220 в воскресенье, 2 июня, не будут заезжать к станции метро "Спортивная". Ограничения будут действовать с 07:40 до конца запланированного спортивного мероприятия, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

По информации департамента, автобус м5 поедет по Комсомольскому проспекту, а м6 и 220 в сторону центра вместо улиц Доватора и 10-летия Октября проследуют по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду. С 18:40 эти автобусы не будут заезжать в обе стороны.

Кроме того, с 08:00 не будет работать остановка "МЦК Лужники" на улице Доватора в сторону Лужников, с 13:00 – на улице Хамовнический Вал в сторону "Лужников". Пассажиров призвали пользоваться остановками наземного транспорта на Хамовническом Валу, Комсомольском проспекте и в Лужнецком проезде.

Также 2 июня интервалы на МЦК сократятся, чтобы жители смогли посетить спортивное мероприятие в "Лужниках" и вернуться домой на городском транспорте. "Ласточки" будут перевозить граждан с интервалом в четыре минуты до 23:30, а не до 18:00, как обычно.

Ранее сообщалось, что работа семи маршрутов изменится в шести столичных округах с 30 мая по 1 июня. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе организуют объединенный маршрут 680, который будет перевозить пассажиров на востоке Москвы. Также на шести действующих маршрутах сделают новые остановки. Благодаря изменениям автобусы и электробусы станут курсировать чаще, уточнил он.

